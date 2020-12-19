В Джалилабаде больной коронавирусом пришел на поминки

Возбуждено уголовное дело в отношении пациента с COVID-19, участвовавшего в поминках в Джалилабаде. Как сообщает региональная группа пресс-службы МВД, сотрудники Джалилабадского РОП выявили еще одного активного пациента с коронавирусом, который покинул место жительства.

Стало известно, что житель города Джалилабад Э.Вердиев принял участие в похоронах своего знакомого, грубо нарушив тем самым правила карантина и создав условия для распространения вируса. Он был задержан полицией и возвращен домой.

В отношении Э.Вердиева в Джалилабадском РОП возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.

Ведется расследование.