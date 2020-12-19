Kontakt Home в этот раз всеми любимую и ожидаемую в преддверии Нового года кампанию Шеш-Гоша проведет в новом формате и создаст клиентам возможность выиграть новогодний подарок бесплатно. Итак, хотя изменились обстоятельства, но условия как всегда просты.

Новейшая модель iPhone, сверхширокоэкранный телевизор, желанная мебель - все это вы можете приобрести БЕСПЛАТНО в Kontakt Home в Новом году!

С 18.12.2020 по 18.01.2021 закажите желанный товар на kontakt.az наличными, в рассрочку или с оплатой в три раза. За каждый заказ вы получите специальный купон и акт. Вместе с этим купоном и актом с 01.02.2021 по 15.02.2021 вы сможете бросить игральные кости в любом магазине Kontakt Home. Если вам повезет бросить шеш-гоша (две шестерки), получите обратно 100% стоимости купленного товара.

Например, цена 4K Телевизора LG диагональю 43” (109 см) составляет 999 манатов. При покупке наличными вам предоставляется скидка в размере 300 манатов. Соответственно товар вы приобретаете за 699 манатов. После, в указанные выше даты, вы подходите в любой магазин Kontakt Home со специальным купоном и актом и бросаете кости. Если вы бросите шеш-гоша, то вам вернут 699 манатов, то есть товар вы приобретаете совершенно БЕСПЛАТНО.

Или же смартфон Samsung Galaxy A31 стоит 549 манатов, а при покупке наличными предоставляется скидка в размере 100 манатов, соответственно, товар вы приобретаете за 449 манатов. Купив продукцию по скидочной цене, вы подходите к стенду со специальным купоном и актом и бросаете кости. Если сможете бросить шеш-гоша, оплаченная вами сумма полностью возвращается обратно.

Прямо сейчас перейдите на сайт kontakt.az и не выходя из дома закажите нужные вам товары по специальной скидке, их бесплатно доставят прямо до вашего дома. Оплату можно будет сделать и онлайн, и прямо у дверей наличными, банковскими или такситными картами. Обладатели такситных карт также могут разделить скидочную цену на месяцы.

Более подробно с условиями кампании можно ознакомиться здесь. Прямо на этом сайте же закажите новогодние подарки.

Как всегда, так и в Новом году, Kontakt Ho Ho Home радует!