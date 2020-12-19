Британская «корона» привела к спаду нефти

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов в понедельник падают на данных о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса, аналитики опасаются, что это приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть.

По состоянию на утро понедельника февральские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $1,57 к закрытию предыдущей сессии до $50,69 за баррель, январские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $1,47 до $47,63 за баррель, сообщает «Финмаркет».