Пашинян: «Дорога в Кафан проходит через границу Азербайджана... Надо выходить из ситуации»

Глава правительства Армении в понедельник утром отправился в область с рабочим визитом. С раннего утра жители Сюника перекрыли въезд в область, стремясь не пропустить премьер-министра Армении. Между тем, Пашинян все же прибыл в область на вертолете. В ходе поездки его сопровождает министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

Безопасность дороги Горис-Кафан будут обеспечивать совместно армянские и российские пограничники. Как сообщает «Спутник Армения», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в понедельник в беседе с жителями села Сарнакунк – одного из населенных пунктов Сюникской области.

"Так получилось, что дорога Горис-Кафан проходит через советские границы Армении и Азербайджана. Сейчас там дислоцированы наши погранвойска, безопасность и функционирование дороги также будут обеспечивать российские пограничники", - сказал Пашинян жителям села.

По его словам, все это делается для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, возобновление конфликта. Пашинян пообещал урегулировать вопрос, призвав население не паниковать.

Глава правительства заверил, что демаркация проводится не только на основе данных GPS.

"Мы находимся в посткризисной ситуации, и должны сделать все, чтобы выйти из этого положения", - сказал Пашинян.