В России рекордное число заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 29 350 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Это на 1,39% больше, чем накануне (28 948). Предыдущий рекорд был 6 декабря, когда выявили 29 039 заболевших. Общее число зараженных достигло 2 877 727.

За день от коронавируса скончались 493 человека, следует из статистики оперативного штаба. Всего с начала эпидемии оперативный штаб зафиксировал 51 351 летальный случай. За сутки выздоровели 19 705 человек. Это минимум за семь дней. Всего выздоровели 2 295 362 человека.