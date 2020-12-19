В бюджете на 2021 год цена на нефть рассчитана на $40

В государственном бюджете Азербайджана на следующий год стоимость нефти заложена на уровне 40 долларов за баррель. Это отражено в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год».

Согласно информации, учитывая продолжающуюся неопределенность в мировой экономике на фоне пандемии, а также волатильные цены на нефть, бюджетная политика и фискальная рамка в среднесрочном периоде сформированы в соответствии с новыми глобальными вызовами и экономическими реалиями. На основании этого при расчете доходов сводного и государственного бюджета за среднесрочный период цена нефти была принята на уровне 40 долларов США.