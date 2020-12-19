Мартиросян: «Мы 26 лет хозяйничали в чужой стране»

Глава холдинга «Антарес» Армен Мартиросян написал в Facebook пост о том, что армяне хозяйничали на территории чужой страны 26 лет.

«Мы зашли в чужую страну, хозяйничали, строили дома, использовали рудники», - написал он.

«Сейчас хозяин территории говорит: «Уходите!». А мы отвечаем, что это не входит в договоренность», - продолжил Мартиросян.

«И это ваш уровень? А вам понравится, если я свой письменный стол поставлю у вас дома?» - задается вопросом автор поста.

Впоследствии и пост, и страница автора были удалены.