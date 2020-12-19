Определен прожиточный минимум на 2021 год

В государственном бюджете на 2021 год прожиточный минимум в Азербайджане определен в размере 196 манатов. Это нашло отражение в представленном Милли Меджлису законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год».

Согласно информации, прожиточный минимум на 2021 год по стране прогнозируется в размере 196 манатов, в том числе для трудоспособного населения - 207 манатов, для пенсионеров – 162 маната, для детей - 175 манатов, по сравнению с 2020 годом это в среднем на 6,0 маната, или на 3,1% больше.