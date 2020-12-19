ВОЗ призвала остановить распространение мутации коронавируса

Всемирная организация здравоохранения призвала страны принять все возможные меры для замедления и прекращения распространения новых, мутировавших типов коронавируса, сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, передает «Коммерсант».

«Вирусы изменяются во время циркуляции, и это может приводить к изменению их характеристик. Все должны продолжать принимать все меры для замедления и в конечном счете прекращения распространения этого вируса»,— сказал Язаревич ТАСС.

По его словам, ВОЗ «находится в тесном контакте с официальными лицами здравоохранения и учеными в Великобритании и Южной Африке по поводу изменений, которые они выявили у вируса». Он пояснил, что сейчас нужно определить, передается ли этот вирус легче между людьми, вызывает ли более тяжелое протекание болезни и может ли влиять на результат тестов и вакцин.