Синоптики о погоде на завтра: дожди, снег, ветер
Во вторник, 22 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, к ночи местами дожди, прогнозируется северный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 2-5, днем - 9-11, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 772 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В регионах Азербайджана 22 декабря днем преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых западных районах пройдут осадки, в том числе снег. Временами туман, ожидается западный ветер.
Температура воздуха ночью 0-4, днем 8-11, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-4 градуса тепла.