На восстановление Карабаха направят 2,2 миллиарда манатов

Власти Азербайджана в 2021 году планируют выделить 2,2 млрд манатов ($1,3 млрд) на проведение восстановительных работ на территориях в Карабахе, освобожденных от армянской оккупации, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве финансов.

«В проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено 2,2 млрд манатов на финансирование мер по восстановлению на освобожденных территориях», - отметили в Минфине.

В частности, эти средства планируется направить на восстановление коммунальной инфраструктуры на освобожденных территориях, а также культурно-исторических памятников.