Пашинян о делимитации границ с Азербайджаном: «Эти границы были установлены еще в 2010 году»

Границы Армении, демаркация которых осуществляется сегодня, определены законом Армении об административно-территориальном делении, принятым еще в 2010 году. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая перед жителями города Сисиан.

"Согласно этому закону, административные границы общин Хндзореск и Тех примыкают к Азербайджану", - сказал Пашинян.

По его словам, члены прежнего правительства обвиняют действующую власть в признании ими же очерченных границ.

"Сегодня много говорят о том, что происходящее на границах Сюника ставит под угрозу безопасность области или же является ее сдачей. На самом деле происходит обратное: наши пограничные войска размещаются на границе, и это повышает степень безопасности наших границ", - сказал Пашинян.