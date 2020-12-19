Премьер Армении Никол Пашинян решил прервать поездку в Сюникскую область, пояснив это тем, что не намерен поддаваться на провокации, особенно с учетом объявленного в стране траура. Об этом Пашинян сообщил, выступая на площади в городе Сисиан.

«Я убедился, что дорогу в Горис перекрыли потому, что в Горисе, Капане, Каджаране, Мегри такая же атмосфера, как и в Сисиане. На силовые действия мы не пойдем, тем более в день траура. Мы возвращаемся в Ереван», - написал Пашинян в своем Facebook.