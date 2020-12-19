Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как сообщает АзерТАдж, в письме главы азербайджанского государства говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Мой дорогой Брат,
Глубоко опечален известием о тяжелой утрате, постигшей Вашу семью, – кончине сына Вашего старшего брата Ахмета Эрдогана.
Разделяя Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, желаю Вам и всем членам Вашей семьи терпения, выражаю глубокие соболезнования".