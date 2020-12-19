Кремль: Путина не заинтересовала информация о дружбе Нарышкина с азербайджанской диаспорой

По его словам, Путина не заинтересовала данная информация.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник рассказал о реакции Путина на данные о якобы связях главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с диаспорой Азербайджана.

Ранее издание "Проект" опубликовало расследование, согласно которому глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время осенней войны в Нагорном Карабахе якобы находился в Москве с представителями азербайджанской диаспоры.

Кроме того, Нарышкин якобы имеет тесные связи с родившимся в Азербайджане бизнесменом Годом Нисановым и пользуется его имуществом.

«Нет, это не заинтересовало президента», - ответил Песков на вопрос журналистов, заинтересовало ли Путина то, что было рассказано о Нарышкине в отношении азербайджанской диаспоры.

На уточняющий вопрос о том, обсуждался ли этот вопрос на встрече, пресс-секретарь президента также ответил отрицательно.