Все что осталось от села Гараджаллы Джебраильского района фото; видео

Министерство обороны Азербайджана подготовило новый видеорепортаж, на этот раз снятый в селе Гараджаллы освобожденного от многолетней армянской оккупации Джебраильского района.

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