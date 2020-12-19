После скандала в церкви жители Сисиана вступились за Пашиняна

Большая группа жителей Сисиана явилась в церковь Святого Григора, чтобы выразить протест настоятелю храма, ранее утром отказавшемуся пожимать руку пришедшему в церковь премьер-министру Николу Пашиняну и жестом показавшему тому на выход. Об этом пишет Вестник Кавказа со ссылкой на опубликованные в Сети видеозаписи.

Пришедшие в церковь сисианцы заявили, что настоятель храма не имел права так себя вести и отказывать в приеме верующему христианину, тем более не должен был позволять себе выгонять его.

Самого священника в церкви они не нашли, поскольку он ушел вслед за Николом Пашиняном.

Отметим, что Пашинян завершил свой визит в Сюникскую область на посещении Сисиана, так как дороги к другим городам региона были блокированы протестующими.