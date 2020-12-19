Межбанк пожертвовал в Фонд YAŞAT один миллион манатов

Международный банк Азербайджана, следуя принципам корпоративной социальной ответственности, пожертвовал один миллион манатов в Фонд YAŞAT, направленный на поддержку семей раненых и шехидов.

Юридические и физические лица могут делать пожертвования в Фонд YAŞAT, воспользовавшись мобильным приложением Международного банка Азербайджана IBA Mobile, в режиме онлайн при помощи специального раздела, созданного на сайте, а также при помощи данных реквизитов, обратившись в любой филиал и отделение банка.

Председатель правления банка Аббас Ибрагимов отметил: «Мы бесконечно благодарны нашим шехидам и раненым за территориальную целостность нашей страны, за нашу Победу в Отечественной войне. Настало время проявить национальную солидарность в вопросах социальной заботы о людях, которые подарили нам эту Победу, и помочь семьям шехидов и раненых. Пожертвования в Фонд YAŞAT - это дополнительная поддержка общественности, бизнеса, деятельности, проводимой нашим государством в этой сфере. Поэтому Международный банк Азербайджана не остался в стороне от этого процесса».

Фонд YAŞAT учрежден Указом Президента Азербайджанской Республики от 8 декабря. Цель Фонда - создание платформы по принятию мер для реализации инициатив гражданского общества, предпринимаемых государством в области социальной защиты семей шехидов Отечеcтвенной войны и пострадавших в результате военных действий. Обеспечение прозрачности, подотчетности и общественного контроля также является одной из главных целей Фонда YAŞAT.

Средства Фонда формируются за счет добровольных пожертвований граждан Азербайджанской Республики, наших соотечественников, проживающих за рубежом, а также других физических, юридических лиц и источников, не запрещенных законом.

Фонд управляется Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Общественный контроль за формированием и управлением средствами Фонда осуществляет Попечительский совет, созданный Президентом Азербайджанской Республики.