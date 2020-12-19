Нетаньяху призвал полностью закрыть небо Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на заседании правительственной комиссии по коронавирусу с призывом к министрам поддержать его предложение немедленно полностью закрыть небо еврейского государства для пассажирских рейсов, как это было сделано в начале пандемии в марте 2020 года, из-за угрозы распространения нового типа вируса.

"Я созвал заседание комиссии по коронавирусу с одной целью, и это - полностью закрыть небо. Вирусная масса, попадающая в Израиль, должна быть максимально снижена, даже если в Великобритании они сейчас проверяют, что это за вирус, устойчив ли он к вакцине, а также изучают дополнительные вопросы. Для этого я прошу продублировать то, что мы сделали во время первой волны коронавируса: закрыть небо как можно быстрее", - цитирует ТАСС слова Нетаньяху.