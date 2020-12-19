Азербайджанцы смогут переехать жить в Шушу уже следующим летом

«Полагаю, что переселение части людей в Шушу произойдет летом следующего года». Как сообщает Report, об этом заявил председатель ОО «Организация охраны памятников истории и культуры на оккупированных территориях Азербайджана» Фаик Исмаилов, который находится в командировке в Шуше.

По его словам, в настоящее время завершаются работы по водоснабжению города.

«При помощи генераторов освещается весь город. В городе остаются неразрушенные 3-5-этажные жилые дома. Они нуждаются в ремонте, после чего станет возможным переселение людей», - сказал Исмаилов.