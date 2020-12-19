Социальная кампания PASHA Holding и сети маркетов Bravo в поддержку уязвимых слоев населения
PASHA Holding и сеть маркетов Bravo совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана осуществляют очередной проект в рамках корпоративной социальной ответственности.
Компании, демонстрируя свою приверженность принципу социальной ответственности, предоставляют наборы продовольственной помощи с продуктами питания и гигиеническими товарами семьям шехидов и военнослужащих, раненных во Второй Карабахской войне, а также малообеспеченным семьям, проживающим в различных регионах страны.
В рамках этого социального проекта уязвимым слоям населения в общей сложности будет предоставлено 10 000 наборов продовольственной помощи, что составляет более 500 тысяч манатов. В наборы помощи входят растительное масло, мука, рис, сахар, макароны, мясные консервы из говядины, колбасы, чай, картофель, лук и другие основные продукты питания, а также мыло, моющие и другие чистящие средства.
Следует отметить, что PASHA Holding и его дочерние компании проявляли активную социальную ответственность как во время войны, так и в период пандемии. Так, компании осуществляли большое количество социальных проектов, направленных на поддержку борьбы с коронавирусом, а также на поддержку семей, пострадавших от войны. С начала года со стороны сети маркетов Bravo уязвимым слоям населения страны было предоставлено более 65000 продовольственных наборов.