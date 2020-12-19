Путин утвердил состав Госсовета
Президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, Путин является председателем Госсовета.
«Утвердить прилагаемый состав Государственного Совета Российской Федерации», — указано в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 21 декабря.
В новый состав Госсовета вошли главы субъектов РФ, премьер-министр России Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководители всех думских партий, главы Совета Федерации и Государственной думы и другие.