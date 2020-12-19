После поражения в Карабахе в Армении заведены сотни уголовных дел

Генпрокуратура Армении сообщила о десятках уголовных дел, возбужденных и расследуемых на основании многочисленных сообщений в СМИ о возможных ошибках, нарушениях, случаях преступной халатности во время войны в Карабах е.

«Как во время войны, так и после нее в СМИ появлялись многочисленные публикации, а также заявления известных персон о случаях предательства, должностной и служебной халатности, дезертирства и членовредительства со стороны военнослужащих, преднамеренном срыве военных поставок и т.д.

Генпрокуратура собрала и тщательно изучила все эти публикации и все заявления бывших военных деятелей, госчиновников, касающиеся этой темы. По результатам мониторинга возбуждено в общей сложности 882 уголовных дела, расследованиями занимаются Специальная следственная служба, Следственный комитет и Следственный департамент Службы нацбезопасности. Обвинения предъявлены десяткам людей.

Предметом отдельного разбирательства стали заявления бывшего начальника Генштаба Мовсеса Акопяна, сделанные им 19 ноября на пресс-конференции», - говорится в сообщении.