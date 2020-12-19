Азербайджан не подпустит к восстановлению Карабаха компании из Франции, Голландии и Бельгии…

Айдын Керимов, автор haqqin.az 17:07

Между Азербайджаном и Италией к успешному завершению подходят переговоры по развитию энергетической инфраструктуры освобожденных территорий. По мнению некоторых экспертов, реконструкция возвратившихся на Родину земель может занять 5-10 лет и стоить более $10 миллиардов. «Все разрушено - разрушена инфраструктура, снесены жилые и административные здания, - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к гражданам страны 1 декабря, имея в виду азербайджанские территории в Карабахе, недавно освобожденные от армянской оккупации. – Сожгли леса, вырубили деревья, то есть на глазах всего мира совершили вандализм».

Помимо жилых и административных зданий, по официальным данным, 700 исторических и культурных памятников, 927 библиотек, 808 культурных центров, 85 музыкальных и художественных школ, 22 музея с более чем 100 000 артефактов, четыре художественные галереи, четыре театра, два концертных зала были повреждены или уничтожены на этих территориях за последние тридцать лет. Про инфраструктуру, коммуникации и промышленные предприятия и говорить не приходится. Оккупанты превратили Карабах в пустыню, где из относительно пригодного к дальнейшему использованию только бетон оборонительных сооружений пресловутой «Линии Маннергейняна», которую они здесь создавали. «Начинается период восстановления этих районов. Будут проведены масштабные строительные работы. Конечно, в первую очередь, в этой работе примут участие азербайджанские компании, и мы будем приглашать компании из дружественных нам стран», - заявил президент Алиев на встрече с парламентской делегацией Италии. После чего в правительство Азербайджана начала выстраиваться очередь иностранных бизнесменов и инвесторов, заинтересованных в участии в проектах реконструкции Карабаха. Дела, заметим, весьма перспективного и выгодного. Доступ, к которому, нужно сказать сразу, получат далеко не все, а только компании тех стран, которые в период Отечественной войны проявили себя друзьями и союзниками Азербайджана. Что, согласитесь, более чем справедливо. Италия, Китай, Россия и Турция (перечисляем в алфавитном порядке) – безусловно, являются лидерами в этом списке. В частности, в отношении Италии президент Ильхам Алиев отметил следующее: «Италия является первым торговым партнером Азербайджана. В прошлом году наш торговый оборот достиг 6 миллиардов долларов. Значительная его часть относится к энергетическим ресурсам… В предстоящие годы особый вес в наших связях будет принадлежать также ненефтяному сектору. Что касается энергетического сектора, то, как вам известно, в ближайшем будущем будет сдан в эксплуатацию проект ТАР, что, несомненно, еще более упрочит итальяно-азербайджанские связи».

В одном из своих выступлений Ильхам Алиев заявлял, что в работах по восстановлению освобожденных территорий примут участие компании из дружественных стран. Соответственно, Азербайджан не допустит участия в этих работах компаний из стран, которые отличились антиазербайджанской позицией в ходе этой войны. К этим странам можно отнести Францию, Бельгию и Нидерланды, парламенты которых приняли антиазербайджанские резолюции. Уже подписаны первые контракты с турецкими компаниями, что вполне, по мнению Ильхама Алиева, «естественно, потому что Турция - братская страна». Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп сообщил в своем Twitter о встрече с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде, отметив, что они обсуждали строительство «умных городов» на «территориях, освобожденных от оккупации». Поскольку Азербайджан является важным партнером как для ОПЕК, так и для Декларации о сотрудничестве «ОПЕК плюс», представители этой организации на официальном уровне заявили, будут рады оказать поддержку в реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Социально-экономическая концепция восстановления освобожденных от оккупации территорий пока не была обнародована и, по сообщению министра экономики страны Микаила Джаббарова, находится на стадии обсуждений, после чего будет представлена правительству. Но сразу после освобождения Шуши Азербайджан объявил о строительстве новой дороги в город протяженностью более 100 км.