1 505 новых больных коронавирусом в Азербайджане их стало 58 533
В Азербайджане выявлено 1 505 новых случаев заражения коронавирусом, 3 028 человек вылечились, скончались 43 человека, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 203 593 факта заражения коронавирусной инфекцией, 142 807 человек вылечились, 2 253 скончались, число активных больных – 58 533.
Всего в Азербайджане проведено 2 073 137 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 9 383 теста на коронавирус.