Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев встретился с находящимися с официальным визитом в нашей стране советником по национальной безопасности Исламской Республики Афганистан Хамдуллахом Мохибом, главой Администрации президента этой страны Мохаммадом Шакиром Каргаром и генеральным директором Управления национальной безопасности генерал-лейтенантом Ахмадом Зией Сараджем. Во встрече также принял участие посол Афганистана в нашей стране Аманулла Джейхун.

Как сообщает сайт СГБ, на встрече генерал-полковник Али Нагиев проинформировал о проводимой под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева политике успешного социально-экономического прогресса и реформах в правоохранительной сфере, мерах по борьбе с международным терроризмом, укреплению стабильности и безопасности в целом.

Было отмечено, что дружественные отношения, развивающиеся между нашими народами в результате общих усилий президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Афганистана Ашрафа Гани, способствуют укреплению партнерства по обеспечению безопасности наших государств.

Генерал-полковник Али Нагиев особо подчеркнул политическую и дипломатическую поддержку, оказанную Афганистаном в ходе восстановления территориальной целостности Азербайджана в Отечественной войне, и выразил уверенность в том, что такие постоянные контакты внесут свой вклад в дальнейшее развитие сотрудничества между нашими странами, а также соответствующими структурами безопасности.

Гости выразили благодарность за оказанное внимание, созданные условия для обсуждения актуальных вопросов в сфере защиты интересов безопасности Азербайджана и Афганистана. Они отметили особое значение расширения сотрудничества соответствующих органов обеих стран в борьбе с общими угрозами для создания благоприятных условий для политики стабильности, безопасности и развития, осуществляемой под руководством глав наших государств во имя прогресса наших народов.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества в сфере безопасности и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.