На освобожденных территориях Азербайджана заработают новые сейсмостанции

В ближайшей перспективе в Кельбаджаре, Джебраиле, Шуше, Ханкенди и других городах и районах Азербайджана, освобожденных от оккупации, планируется создание современных сейсмологических пунктов, станций, начнутся научно-исследовательские работы, сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

По его словам, за период армянской оккупации сейсмостанции в Кельбаджарском, Джебраильском и Агдамском районах были разрушены, сейсмологическое и геофизическое оборудование разграблено.

«Карабахская зона отличается сейсмоактивностью, и очень важна для изучения... Сейчас в Республиканском центре сейсмослужбы идет подготовка к восстановлению станций, которые раньше функционировали на ныне освобожденных территориях. В Физулинском и Агдамском районах уже несколько лет работают сейсмостанции Республиканского центра. Центр уже включил в план работ на 2021 год вопросы, связанные с крупными сейсмологическими и геофизическими проектами», - сказал Етирмишли.