Интерпол предупреждает о росте преступности с началом вакцинации
Вакцины от коронавируса станут самым ценным продуктом в мире в 2021 году, что спровоцирует взрывной рост преступности. К такому мнению пришел генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции Юрген Шток.
«Вакцина станет жидким золотом 2021 года. Это самое ценное, что будет распространяться в наступающем году. К этому уже подготовились мафия и другие преступные организации. По мере распространения вакцин преступность резко возрастет. Мы увидим грабежи, взломы и нападения на склады. Во многих местах будет свирепствовать коррупция, чтобы можно было быстрее добраться до ценного продукта», – приводит российское издание «Взгляд» слова Штока, которые он сказал журналу WirtschaftsWoche.
По словам главы Интерпола, еще до того, как некоторые вакцины были одобрены, преступники распространяли поддельные препараты. Кроме того, он сообщил, что злоумышленники промышляли фальсифицированными антисептиками, антивирусными лекарствами и низкокачественными защитными масками.
Шток заявил, что в марте этого года полицией было изъято только одних защитных средств на 15 млн долларов. Также он предупредил о телефонных мошенниках, которые звонят пожилым людям и просят деньги на якобы лечение их родственника от тяжелой формы коронавируса.
Кроме того, по его словам, пандемией пользуются киберпреступники, похищающие информацию как частных компаний, так и государственных учреждений.