Интерпол предупреждает о росте преступности с началом вакцинации

Вакцины от коронавируса станут самым ценным продуктом в мире в 2021 году, что спровоцирует взрывной рост преступности. К такому мнению пришел генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции Юрген Шток.

«Вакцина станет жидким золотом 2021 года. Это самое ценное, что будет распространяться в наступающем году. К этому уже подготовились мафия и другие преступные организации. По мере распространения вакцин преступность резко возрастет. Мы увидим грабежи, взломы и нападения на склады. Во многих местах будет свирепствовать коррупция, чтобы можно было быстрее добраться до ценного продукта», – приводит российское издание «Взгляд» слова Штока, которые он сказал журналу WirtschaftsWoche.