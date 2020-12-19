Над Краковом зазвучали «трубы Апокалипсиса»?

Отдел международной информации 19:29

Необычные природные явления столетиями привлекали внимание людей и часто пугали жителей в разных концах планеты, как бы предсказывая «конец света». С 2011 года таинственные звуки с небес не раз фиксировались в столице Украины - Киеве. Была сделана аудиозапись таинственных звуков — тогда зафиксировано было целых 11 минут беспокоящего воображение явления, которое нерегулярно повторялось в течение нескольких дней. Пока что нет рационального объяснения ни частоте появления звуков, ни месту или конкретному времени дня. Временами оказывалось так, что их слышали в двух разных местах и даже странах, находящихся на разных континентах. Эти звуки появляются внезапно и так же внезапно исчезают, оставляя после себя страх и непонимание людей.

Нетипичные, металлического типа отзвуки регистрируются на Земле вот уже 10 лет. А вот в ночь с 20 на 21 декабря этого года они были отмечены и над Краковом. Их уже даже прозвали «трубами Апокалипсиса». В интернете выложены сотни небольших видеосюжетов, которыми поделились случайные люди, успевшие записать таинственные звуки, раздававшиеся с неба. Поначалу появление звуков будило в воображении страх и интерес у людей. Сейчас ученые в разных уголках мира исследуют природу их появления, но ответа пока не найдено. Так или иначе, это факт, и с существованием их уже примирились и ученые, и обыватели. В ночь с 20 на 21 декабря грозные звуки разбудили жителей Кракова. Их услышали в предместьях древнего польского города и в окрестных небольших городах. Обеспокоенные краковяне стали писать о явлении в соцсетях, пытаясь найти ответ на сущность таинственного явления. Кто-то отметил пульсирующий характер звуков, испытывая при этом беспокойство и страх. Некоторые пользователи предположили, что это может быть связано с пролетающим над Землей метеоритом, который, согласно знаменитому календарю индейцев, должен 21 декабря 2020 года вызвать конец света. По легендам, вначале на нашей планете наступит темнота на три дня, а потом сближение Юпитера и Сатурна вызовет появление «Вифлеемской звезды».