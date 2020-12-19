Турецкий «Коготь тигра» в Средиземном море

В международных водах Средиземного моря пройдут учения Kaplan Pençesi 2020/2 («Коготь тигра») с участием ВМС и ВВС Турции. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Ход учений будет отслеживаться из штаба, созданного на базе ВМС Турции «Аксаз» в провинции Мармарис. Учения направлены на отработку взаимодействия различных родов войск при совместных операциях.

В Kaplan Pençesi будут задействованы военные суда, самолеты, вертолеты и БПЛА, отмечается в сообщении турецкого военного ведомства.