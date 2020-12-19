Виктория Панфилова, автор haqqin.az 19:47

Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом Союзе (ЕАЭС). Это промежуточный этап, который увенчается полноценным вступлением республики в интеграционное объединение. Об этом говорят эксперты и факты. В частности, Узбекистан, проводя социально-экономические реформы, уже в ближайшие годы может стать одним из передовых государств региона с открытой экономикой. Помешала пандемия Узбекистану для решения вопроса о вступлении в ЕАЭС понадобился всего год. Соседнему Таджикистану, например, для этого и 5 лет не хватило. Вопрос с Узбекистаном мог быть решен и быстрее, если бы не коронавирус, из-за которого пришлось перенести визит президента Шавката Мирзиёева в Москву вначале с февраля на июнь, а затем и вовсе на неопределенное время. Встреча президентов РФ и Узбекистана могла стать сенсационной. Но главы государств встретились онлайн. Эксперты не исключают, что полноценное вступление республики в ЕАЭС состоится уже в 2022 году, после выборов президента, которые по плану должны пройти в декабре 2021 года.

Узбекистан получил статус наблюдателя ЕЭАС на заседании Высшего Евразийского экономического совета, участие в котором 11 декабря принял президент страны Шавкат Мирзиёев. Он отметил, что важно использовать потенциал стран, совместно устранять барьеры и препятствия в торговых отношениях, взаимно формировать новые рынки. По словам Мирзиёева, в Узбекистане придают важное значение развитию тесного и многопланового сотрудничества с ЕАЭС. Он подчеркнул, что «страны ЕАЭС являются основными, естественными торговыми партнерами Узбекистана. Статус наблюдателя в ЕАЭС дает Узбекистану право присутствовать на заседаниях органов Союза, получать принимаемые ими документы, естественно, кроме тех, которые остаются в исключительном пользовании государств – участников ЕАЭС. Ограничение заключается в неучастии при принятии решений в органах Союза. Есть и обязательства для страны-наблюдателя: воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб ЕАЭС. В дальнейшем статус наблюдателя позволит Ташкенту принять решение об углублении интеграции, если сложатся взаимовыгодные условия: ведь не только Узбекистан будет смотреть на свои выгоды и возможные потери, но и другие участники объединения будут оценивать свой опыт взаимодействия с ним в рамках многостороннего сотрудничества. Зачем Узбекистану ЕАЭС Как сказал Haqqin.az доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН Наби Зиядуллаев, экономический потенциал Узбекистана базируется на природно-сырьевых ресурсах, полезных ископаемых, растущей численности населения, составившей уже более 34 млн человек, значительных золотовалютных резервах, а также потенциально емком спросе. Узбекистан занимает выгодное геостратегическое положение в Центральной Азии для налаживания международных экономических связей. Через территорию республики проходит исторический Великий шелковый путь, связывающий Восток и Запад, здесь пересекаются пути, ведущие из Европы и Ближнего Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион. В Узбекистане расположены объекты архитектурно-исторического наследия, имеющие мировое значение, а также привлекательные экосистемы, что может способствовать успешному развитию индустрии современного туризма. Это как раз то, что необходимо конвертировать в устойчивый экономический рост за счет выпуска многих видов промышленной продукции, диверсификации их товарной номенклатуры, расширения экспорта, развития импортозамещающих производств и внешнеторговых связей. Новая стратегия страны предполагает модернизацию с поэтапной трансформацией импортозамещающей в экспортно-ориентированную экономику. Плюсы для Узбекистана Узбекистану нужны новые рынки. Со вступлением в ЕАЭС, пусть даже в статусе наблюдателя, узбекские производители получают равноправный доступ к рынку стран ЕАЭС (прежде всего России и Казахстана), будут созданы равные условия для трудовых мигрантов, получен доступ к российским инвестиционным ресурсам и технологиям. Для Узбекистана расширятся возможности увеличения объемов внешней торговли, откроется доступ к единому рынку товаров, рабочей силы, услуг и капитала, а также к технологическому, транзитно-транспортному и инвестиционному потенциалу данного объединения. В частности, упростятся процедуры во взаимной торговле за счет снятия таможенных постов и снижения нетарифных барьеров, увеличится внешнеторговый оборот страны, снизится стоимость транспортировки грузов, появятся новые транзитные потоки. На ЕАЭС приходится 52,6% объема внешней торговли Беларуси, 42,8 – Кыргызстана, 29 – Армении, 23% – Казахстана, что свидетельствует о заинтересованности указанных стран в едином рынке ЕАЭС.

Москва и Ташкент уже договорились о строительстве первой в Центральной Азии атомной станции. Реализация проекта начнется в 2022 году. Станция будет вырабатывать около 20-30% всей электроэнергии республики. Шавкат Мирзиёев на упомянутом заседании также отметил, что в Узбекистане уже созданы тысячи совместных предприятий с участием инвестиций государств ЕАЭС. «Сегодня ведущие предприятия Узбекистана наладили кооперацию и совместно осваивают рынки третьих стран, успешно реализуют проекты в металлургии, сельском хозяйстве, текстильной отрасли. Рассматриваем вопрос налаживания сотрудничества с Евразийским банком развития для поддержания таких проектов», - заявил президент Узбекистана. По его словам, взаимовыгодные отношения в рамках обширного Евразийского региона характеризуются высокой мобильностью трудовых ресурсов. «Считаем, что тесное сотрудничество в этой области будет способствовать решению актуальных вопросов занятости населения, обеспечению возрастающих потребностей экономик наших стран в квалифицированных специалистах», - отметил Мирзиёев. Президент считает, что статус наблюдателя страны в ЕАЭС позволит выйти на качественно новый уровень диалога и практического взаимодействия, «более глубоко и лучше понимать те стремительные процессы, которые происходят в рамах объединения». Эксперты подсчитали, что после вступления Узбекистана в ЕАЭС объемы денежных переводов трудовых мигрантов в странах, входящих в экономический союз, будут ежегодно увеличиватся на 1,2 млрд долл. С вступлением в союз уровень защиты прав граждан Узбекистана, являющихся трудовыми мигрантами, повысится. Тем более что Россия пересматривает миграционную политику на следующий год в сторону сокращения квот для стран поставщиков трудовых мигрантов, в том числе для Узбекистана. Здесь возникает вопрос, каким образом реагировать и защищать права мигрантов из Узбекистана. И ЕАЭС в этом плане дает совершенно другие условия.

Есть и минусы Вступление в экономический союз, помимо очевидных плюсов, имеет целый ряд нюансов политического характера, которые могут привести к ситуации ограниченного суверенитета, считает директор Центра исследовательских инициатив Ma’нo Бахтиер Эргашев. Это передача вопросов таможенно-тарифного регулирования (политический аспект), резкое ужесточение конкуренции на определенных рынках (начиная с автомобилей и заканчивая пищевой промышленностью), проблемы с техническим регулированием и стандартами. Как Узбекистан будет решать эти вопросы? Историческое наследие страны, ее экономический потенциал, демография предполагают, что у государства есть потенциал для того, чтобы проводить политику сбалансированной равноудаленности, избегая вступления в интеграционные объединения. Большинство стран постсоветского пространства прошли период «шоковой терапии» еще в 90-е – начале нулевых годов, Узбекистан же только начинает такие реформы. Общее торговое пространство может свести на нет монополию, например, узбекского завода UzAutoMotors на внутреннем рынке. Не исключено, что в ряде отраслей экономики будут потеряны рабочие места, снизятся темпы производства, замедлятся инвестиционная активность, модернизация промышленности и рост конкурентоспособности некоторых товаров.

Возникнет риск ухудшения торгового сальдо и платежного баланса страны. Некоторые отрасли экономики придут в упадок, как это было с птицеводством и цементным производством в Киргизии, которые не выдержали конкуренции с этими отраслями других стран ЕАЭС. Предоставление ряда преимуществ трудовым мигрантам может привести к новому витку отъезда трудоспособного населения республики. Нельзя не учитывать и негативный опыт на пространстве ЕАЭС. Есть проблемы – и в Казахстане, и в Киргизии, и в Белоруссии, что подрывает доверие к этому интеграционному объединению. Россия также переживает сложный геополитический и экономический период. Она находится под грузом международных санкций, что отрицательно влияет на ее экономику. Вызовы для ЕАЭС Рынок ЕАЭС со вступлением Узбекистана превысит 200 млн человек. С одной стороны это повысит его роль, с другой - будет сопряжено с серьезными вызовами для самой организации, которая впервые столкнется со вступлением столь крупного игрока. Интеграция потребует больших усилий и трансформации для обеих сторон, что станет серьезным тестом и для ЕАЭС, и для Узбекистана, вхождение которого может позитивно повлиять на стагнирующую в последнее время евразийскую интеграцию. Следует учитывать, что взаимодействие Узбекистана с ЕАЭС будет строиться на прагматичной основе, свободной от политической конъюнктуры, исходя исключительно из экономической целесообразности и национальных интересов. Как сказал Мирзиёев, «… в этом серьезном вопросе мы будет исходить, прежде всего, из интересов нашего народа и опираться на его мнение». Невхождение Узбекистана в ЕАЭС создает определенные проблемы в функционировании пограничных и таможенных пунктов пропуска с соседними странами. Наряду с этим отдельные соседние страны, пользуясь преимуществами членства в ЕАЭС, активно реэкспортируют узбекскую продукцию в качестве собственной. В результате Узбекистан недополучает значительную потенциальную прибыль. Очевидно, что улучшение условий доступа узбекской продукции на рынок ЕАЭС, включая унификацию стандартов и норм, актуально для республики. В пользу вступления и перспектива участия Узбекистана в сети зон свободной торговли ЕАЭС с широким кругом стран и экономических блоков. Уже подписаны Меморандум о взаимопонимании с АСЕАН и Меморандум об углублении взаимодействия с СНГ. Прорабатываются соглашения о формировании зоны свободной торговли также с Сингапуром, Таиландом, Индией, Египтом и Израилем. Вступив в ЕАЭС, Узбекистан преодолеет географическую замкнутость за счет увеличения «континентальной связанности» и создания общего транспортного рынка Союза. Страна получит упрощенный доступ к континентальным транспортным узлам с выходом к рынкам и морским путям России, Китая, Ближнего и Среднего Востока и ЕС. Республика крайне заинтересована в проектах межрегионального коридора Россия – Казахстан – Узбекистан – Туркмения – Иран – Оман – Индия.