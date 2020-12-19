Глава МЧС России на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева.
Как сообщает АзерТАдж, министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев передал главе Азербайджанского государства приветствия президента России Владимира Путина.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия президента России Владимира Путина, просил передать и его приветствия главе Российского государства.
На встрече было отмечено, что между различными структурами Азербайджана и России, в том числе министерствами по чрезвычайным ситуациям, проводится успешное деловое сотрудничество, подчеркнута важность обмена опытом в этой сфере.