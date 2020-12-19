Будут наказаны отели, в которых пройдет Новый год
В последние дни в социальных сетях и на различных сайтах публикуются предложения некоторых отелей отметить 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира и наступление Нового года, включая развлекательную и концертную программы.
Как сообщает haqqin.az, Государственное агентство по туризму выступило с заявлением, в котором строго предупредило о запрете проведения концертных программ.
Напомним, в соответствии с решением Кабинета министров, организация массовых мероприятий, развлечений и концертов в отелях запрещена.
Граждане страны не должны верить такого рода предложениям и должны соблюдать правила специального карантинного режима.
Соответствующие государственные структуры будет пресекать попытки проведения подобных мероприятий, организаторы и участники будут привлечены к ответственности.