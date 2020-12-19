Coca-Cola и Волонтеры ASAN начинают социальную кампанию «Один заказ – Одна радость»

За каждый сделанный заказ в приложении партнера проекта «Wolt - доставка продуктов» в разделе «Один заказ – Одна радость» Coca-Cola и волонтеры ASAN доставят продуктовую помощь одной нуждающейся семье. За 2 месяца проекта благодаря этой кампании будет доставлена продуктовая помощь 7 000 малоимущих семей. Каждый пакет включает 18 наименований различных продуктов.

А 1 500 пакетов из 7 000 будут доставлены в первые дни кампании семьям, пострадавшим во время войны. В приложение «Один заказ – Одна радость» добавлены услуги по заказу еды от более чем 20 местных кафе и ресторанов. Таким образом, каждый, кто посредством кампании сделает заказ, окажет продовольственную помощь малоимущим семьям в Азербайджане, а также поддержит деятельность находящихся в трудном финансовом положении небольших кафе и ресторанов страны.

Подчеркивая уникальность кампании «Один заказ – Одна радость», менеджер по связям с общественностью и коммуникациям Эльшад Фарзалиев сказал: «Компания Coca-Cola, являясь социально ответственным предприятием с первых дней пандемии COVİD-19, сотрудничая с Волонтерами ASAN, оказывала поддержку малоимущим семьям и структурам, участвующим в борьбе с пандемией. Данная пандемия продолжает оказывать негативное воздействие на многие сферы деятельности. Включая не только рядовых граждан, но и представителей малого бизнеса. В этот тяжелый период важно продемонстрировать солидарность с обществом и поддержать друг друга. Надеемся, что социальная кампания «Один заказ – Одна радость» превратится в широкомасштабную акцию».

А директор сектора работы с волонтерами Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям Сахиль Маммадли подчеркнул, что с начала пандемии было претворено в жизнь несколько проектов вместе с компанией Coca-Cola: «С начала пандемии в нашей стране по сегодняшний день мы, в сотрудничестве с Coca-Cola, проводим проект #Birlikdəyik. Мы оказали необходимую помощь отдельным лицам, семьям, а также различным структурам, борющимся с пандемией. Целью же следующего нашего проекта является обеспечение помощи семьям, пострадавшим в период войны. Будучи партнером проекта, организация Волонтеры ASAN взяла на себя работу по выявлению семей, проживающих в Баку и прилегающих регионах и входящих в эту группу, доставке им продуктовой помощи».

Ранее, в период пандемии COVID-19, Coca-Cola в сотрудничестве с организацией Волонтеры ASAN провела проект Birlikdəyik. В рамках проекта более 4 000 малоимущих семей, 20 больниц и более 1 000 медицинских работников были обеспечены необходимыми продуктами, средствами гигиены и антисептиками. В начале апреля текущего года Волонтеры ASAN при поддержке Coca-Cola Азербайджан обеспечили доставку в больницы страны, работающие на карантинном режиме, 120 000 бутылок воды.