«Ситуация непредсказуема»: российский министр о влиянии нового штамма COVID-19 на нефть

Появление нового штамма коронавируса, приведшего к новым ограничительным мерам в Великобритании и к приостановке рядом стран авиасообщения с Лондоном, вызвало существенную коррекцию цен на нефть. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак в ходе сессии проекта "Россия и мир: профессиональный разговор".

"За эти два дня ситуация, на мой взгляд, изменилась, достаточно активно меняется она. Серьезные локдауны сейчас были введены относительно поездок в Великобританию. Появился новый штамм коронавируса, и это повлияло, в том числе и на то, что сегодня на рынках мы видим существенную коррекцию цен на нефть. Два дня назад этого мы еще не видели", - цитирует ТАСС Новака.

Новак также отметил, что ситуация на рынке нефти непредсказуема, прогнозы по восстановлению рынка не реализуются.

Отметим, что сегодня стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижалась почти на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки $49,68 за баррель. Нефть марки WTI дешевела на 4,91%, достигая $46,82 за баррель.