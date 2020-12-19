Олимпийский чемпион сел в тюрьму за наркотики

Тринадцатикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг получил семь месяцев тюрьмы за хранение наркотических средств и нарушение ПДД. Спортсмен также пожизненно лишён водительских прав.

Нортуг был задержан за превышение скорости. Во время обысков в его доме был найден кокаин, однако полиция установила, что во время вождения автомобиля он не был под воздействием алкоголя или наркотиков, сообщает NRK.

Петтер Нортуг завершил спортивную карьеру в 2018 году. 34-летний спортсмен завоевал две золотые медали, серебро и бронзу на зимней Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. На счету Нортуга также 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачёте Кубка мира.