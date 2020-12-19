Эрдоган отправил самолет за заболевшим тренером сборной Турции

Главный тренер национальной сборной Турции по волейболу Недим Озбей будет доставлен в страну на санитарном самолете по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Andolu со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции.

Самочувствие 65-летнего тренера турецкой сборной по волейболу резко ухудшилось вечером 16 декабря, после чего он был доставлен в больницу.

Президент Эрдоган поручил доставить Недима Озбея в Турцию на санитарном самолете Минздрава, так как перелет на обычном самолете сопряжен с риском для здоровья. Дальнейшее лечение тренера турецкой сборной по волейболу будет проходить в Турции.

Турецкая мужская сборная по волейболу под руководством Недима Озбея прибыла в Испанию 16 декабря с целью участия в очередном матче Кубка CEV.