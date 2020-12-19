В Южной Африке рассказали о новой мутации коронавируса

Вторая волна пандемии вызвана новой мутацией коронавируса, которая была выявлена в ЮАР и получила название 501.V2, заявил министр высшего образования, науки и технологии ЮАР Блейд Нзиманде местной радиостанции SABC.

«Мониторинг пандемии свидетельствует о тревожной тенденции к повышенной активности нового штамма COVID-19. Проявившись впервые в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп, он сейчас стал доминирующим и единственным ответственным за нынешний всплеск COVID-19 в ЮАР», – передает слова министра ТАСС.

Министр сообщил, что южноафриканские ученые завершают работу над полной расшифровкой генетического кода нового штамма. Уже установлено, что новый вариант коронавируса имеет, по меньшей мере, три мутации. Еще предстоит установить степень заразности этой модификации коронавируса, кроме того, неизвестно будут ли эффективно действовать против него уже разработанные вакцины.