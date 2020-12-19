Умерла народная артистка Азербайджана

В Азербайджане на 82-м году жизни скончалась народная артистка Сафура Ибрагимова. Об этом сообщает Report со ссылкой на родственников актрисы.

Сафура Ибрагимова родилась в Баку. С 1961 до 2005 года была актрисой Академического национального драматического театра. В советско-азербайджанском кинематографе дебютировала в 1961 году, сыграв 21 роль в кино. Снялась в таких картинах, как "Наша улица", "Аршин мал алан", "На дальних берегах" и во многих других.

Сафура Ибрагимова была удостоена Государственной премии Азербайджанской ССР в 1984 году, в 2002 году - звания народной артистки Азербайджанской Республики.