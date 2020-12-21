Путин рассказал о своем новогоднем желании

Президент России Владимир Путин поделился своим новогодним желанием - чтобы все были здоровы.

Глава российского государства вышел на лед на Красной площади, чтобы исполнить желание мальчика Димы из Челябинска, загадавшего сыграть в хоккей у стен Кремля.

После хоккейной тренировки, уже прощаясь, маленькая девочка спросила Путина, что он загадал на Новый год. Российский лидер сначала ответил, что пока не придумал, но быстро сориентировался, пишет РИА Новости.