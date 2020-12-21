США обвинили Россию в недавних кибератаках

Глава Минюста США Уильям Барр официально обвинил «русских хакеров» в кибератаках на американские правительственные сервера, отметив, что получил данные, которые подтверждают предположения госсекретаря Майка Помпео.

«Очевидно, что это были русские, но я не буду обсуждать это сверх того», — сказал Барр журналистам, передает Росбалт.

Отмечается, что атакам подверглись клиенты IT-компании SolarWinds. В ходе взлома ее программного обеспечения пострадали по меньшей мере 200 организаций по всему миру, в том числе Минфин США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.