Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ генерал-полковником Евгением Зиничевым. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно информации, Кямаледдин Гейдаров выразил удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между МЧС Азербайджана и России, отметив развитие его по нарастающей, подчеркнул важность скоординированных действий в ряде сфер, в том числе гуманитарной, в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Выразив благодарность за радушную встречу, глава МЧС России Евгений Зиничев отметил существующее динамичное развитие отношений между двумя ведомствами. Он подчеркнул, что имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений, а также полезность проведения регулярных встреч и обсуждений между двумя министерствами для решения гуманитарных вопросов.