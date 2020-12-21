Уведомления о задолженности ОАО «Азеришыг» за потребленную энергию будут отправляться абонентам по электронной почте и SMS. Об этом haqqin.az сказали в ОАО в связи с ужесточением особого карантинного режима в Азербайджане до 18 января.

Сообщается также, что абоненты, оснащенные счетчиками SMART, получили устройства card reader, что дает им возможность пополнять счет, не выходя из дома.

«Отметим, что в связи с закрытием пунктов приема платежей и терминалов различных платежных компаний в период особого карантина возникает проблема увеличения баланса счетчиков SMART. В рамках проекта наши потребители могут увеличить баланс счетчика SMART через интернет из дома, купив простое устройство - card reader. Абоненты могут получить эти устройства, сделав оплату в центрах ASAN kommunal и ASAN service», - сказали в ОАО.