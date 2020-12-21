Вазген Манукян заявил, что Пашиняна надо сместить легитимно

«Никол Пашинян является символом поражения и не может продолжать руководить страной, поскольку это не позволит нам двигаться вперед». Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» сказал оппозиционный кандидат в премьер-министры Армении Вазген Манукян, отвечая на вопрос, почему Пашинян должен уйти в отставку.

Манукян считает, что «если кто-то плохо выполняет свою работу, проваливает доверенную ему сферу, то должен уйти. А Пашинян довел до провала целую страну. Он не пользуется доверием ни внутри Армении, ни за ее пределами. Кроме того, это поражение стало следствием тех идеологических принципов, которые он со своей командой внедрил в наше общество, расколов народ и лишив его перспективы будущего. Создавшаяся сегодня ситуация – результат не только войны, но и всех тех процессов, которые начались и усиленными темпами шли в Армении последние два с половиной года».

На вопрос журналиста о том, что Пашинян добровольно в отставку уходить не собирается, как будет действовать оппозиция, претендент на премьерское кресло отвечает: «Очень важно, чтобы процессы ухода Пашиняна и формирования временного правительства протекали в легитимном русле. Легитимный путь – это голосование депутатов Национального собрания. В условиях, когда народ объединился вокруг требования отставки Пашиняна, думаю, Национальное собрание примет такое решение, если уж сам Никол Пашинян не хочет добровольно принять его».