Армения должна раз и навсегда забыть о попытках реванша в Нагорном Карабах е, чтобы избежать геополитической катастрофы, заявил военный эксперт, главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Армянскому обществу следует навсегда забыть о попытках реванша и отказаться от националистической идеологии Гарегина Нжде, сосредоточившись на созидательном развитии страны в пределах ее международно признанных границ — других территорий у Армении нет и никогда не будет», — написал Коротченко в своем Telegram-канале.

По мнению российского эксперта, после отказа от претензий на чужие территории Ереван сможет выстроить добрососедские отношения с Баку и Анкарой, что также даст возможность включения во взаимовыгодные региональные экономические проекты.

«Армении нужны добрососедские отношения с Азербайджаном и Турцией, включение в региональные экономические проекты. Только созидание и мир дадут Армении шанс на развитие, мечты же о новой войне приведут ее к окончательной геополитической катастрофе», — добавил он.

В беседе с Инфо24 Коротченко отметил, что России следует сделать вопрос о героизации нацистских преступников условием переговорного процесса о дальнейшем военном сотрудничестве с Арменией. По его мнению, этот вопрос необходимо четко поставить перед армянским руководством, поскольку такие шаги недопустимы в стране, которая считается союзницей России.