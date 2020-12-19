Минобороны и Служба внешней разведки России попали под санкции США

Согласно опубликованному на сайте американского ведомства списку организаций, конечным потребителем продукции которых правительство США считает военных, под ограничения попал Рособоронэкспорт, госкорпорация "Ростех" и входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром".

Министерство торговли США внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки и Минобороны РФ, сообщает Интерфакс.

Кроме того, в список попала компания "Вертолеты России" и "Гражданские самолеты Сухого", а также специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс".

Всего в список Минторга США вошли 103 организации из РФ и КНР, из них российских - 45, китайских - 58. Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

22 декабря список должен быть опубликован в Федеральном реестре США, после чего принятые меры вступят в силу. Минторг США предупреждает, что в дальнейшем может дополнять список или исключать из него организации.