Байден привился от коронавируса в прямом эфире

Новоизбранный президент США Джозеф Байден сделал прививку от коронавируса. Первую дозу вакцины против COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech, будущему главе Белого дома ввели в штате Делавэр, в клинике Christiana Care, передает Reuters.

Вакцинация демократа Байдена прошла в прямом эфире. "Жаль, что у меня нет достаточно времени, чтобы обойти всю клинику и увидеть, насколько вы заняты. Очень вам обязан", - сказал Байден.

Демократ похвально отозвался о подготовленной администрацией республиканца Дональда Трампа государственной программе "Операция невероятная скорость" по разработке и распространению вакцины.