В Британии заявили об опасности нового штамма COVID для детей

Новый вариант коронавируса может быть более заразным для детей, чем предыдущие, заявил член экспертной группы, консультирующей британское правительство в вопросах пандемии Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона, передает Дойсе велле.

По его словам, механизм более частого заражения детей новым штаммом пока неясен, но ученые видят такую тенденцию на основании имеющихся данных.

«Есть интересные эпидемиологические тенденции того, как ведет себя этот вирус, и есть признаки того, что у него есть большая склонность к заражению детей... Мы не установили какой-либо причинной связи относительно этого, но мы можем видеть это в данных статистики», – приводит слова профессора РИА Новости.