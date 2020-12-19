Оппозиция Армении готовит всеобщую забастовку и массовые акции протеста
В Ереване армянская оппозиция, требующая отставки премьера Никола Пашиняна, намерена организовать всеобщую забастовку и массовые акции протеста.
Так, во вторник с 12:00 оппозиция Армении планирует крупномасштабные акции протеста, забастовки, перекрытие дорог, установление палаток. В 15:00 запланирован большой митинг оппозиции.
Накануне Никол Пашинян планировал посетить несколько городов на юге страны, где сейчас ведутся работы по демаркации новой границы с Азербайджаном, однако протестующие перекрыли трассу и вынудили кортеж вернуться в Ереван.