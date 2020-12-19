Иран предупредил Европу о последнем шансе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что у Европы остался последний шанс сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

В понедельник на уровне глав МИД состоялась видеоконференция стран-участниц ядерной сделки (Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай), по итогам которой стороны выразили готовность поддержать возможное возвращение к сделке США.

"Во время министерской встречи оставшихся в Совместном всеобъемлющем плане действий я подчеркнул, что у Евротройки (Великобритания, Франция и Германия)/Евросоюза остался последний шанс сохранить СВПД", - написал Зариф в Twitter, добавив, что именно европейская сторона нарушила достигнутые ранее договоренности, поэтому на ней лежит ответственность за "непоправимый ущерб, нанесенный иранцам".